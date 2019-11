Der Bohmter Bahnhof aus der Luft fotografiert - bald werden hier auch wieder mehr Schüler am Bahnsteig stehen. Foto: Archiv/Friedrich Lüke

Osnabrück. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, die Schülerbeförderung mit dem Zug für Schüler aus Bohmte und Bramsche wieder zu bezahlen – zumindest jedenfalls für das laufende Schuljahr und das auch rückwirkend. Wie genau die Eltern an das Geld kommen können, ist aktuell indes noch ungeklärt.