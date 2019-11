Altkreis Wittlage. Es hat eine starke Stimme, ist recht zutraulich und obendrein bildhübsch anzusehen – das Rotkehlchen. Was außerdem erfreut: Der kleine Sänger mit der rostroten Brust ist noch häufig anzutreffen in Gärten, Parks und Wäldern. Ganz anders seine Verwandten, Schwarzkehlchen, Braunkehlchen und Blaukehlchen, derer man nicht so häufig ansichtig wird. Doch egal ob scheu oder kess – Goldkehlchen sind sie alle.

Eigentlich soll es ja in unserer Serie um jene Vögel gehen, die irgendwie schon immer dazugehörten, und deren Besonderheiten wir uns gerade deshalb nicht bewusst sind. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir etwas unsensibel für die Bedürfnisse der Piepmätze sind und ihren Lebensraum immer mehr einschränken. Die Folge: Viele heimische Vogelarten machen sich rar, wie etwa Spatzen oder Mauersegler. Nicht so das Rotkehlchen, lateinisch Erithacus rubecula. Es ist noch weit verbreitet, erfreut uns schon am frühen Morgen mit seinem Gesang und kommt uns auch sehr nahe.

Wittlager Gezwitscher im November: das Rotkehlchen In einer Serie stellen wir monatlich Vögel vor, die im Wittlager Land heimisch sind. Die Fotos hat jeweils Erhard Frost erstellt. Heute geht es um das Rotkehlchen und seine Verwandten.

"Das Rotkehlchen ist berühmt für seine in Europa einmalige Unerschrockenheit. Bis auf einen Meter gesellt es sich auch völlig fremden Menschen zu. Der Grund: Es hält Ausschau nach großen Tieren, weil diese für gewöhnlich einige Insekten aufwirbeln, die dann vertilgt werden können", belehrt uns der NABU. Ganz schön einfallsreich, der kleine Kerl. Und dennoch macht auch ihm das Insektensterben das Leben schwer.

Noch mehr damit zu kämpfen haben allerdings seine Verwandten, die ja nicht in Rot, sondern in Blau, Braun und Schwarz daherkommen Sie sind bei weitem nicht so verbreitet, weshalb wir uns bei ihnen noch mehr fragen müssen, was wir tun können, um den Bestand dieser Arten nicht weiter zu gefährden.

Das Braunkehlchen liebt abwechslungsreiche Wiesenandschaften, die es gerne von einer höheren Warte aus überblickt. Weiden, Streuwiesen, Heide- und Moorgebiete werden aber immer mehr von Monokulturen verdrängt bzw. früh und häufig gemäht; der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dezimiert zusätzlich das Nahrungsangebot auch für diesen kleinen Vogel, der heute hauptsächlich noch in Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen ist.

Braunkehlchen – Feldvogel in Gefahr

Erst Ende Oktober ging ein Appell des NABU-Bundesgeschäftsführers Leif Miller durch die Presse. „Kiebitz, Braunkehlchen und Rebhuhn leiden massiv unter der EU-Agrarpolitik. Es sind nicht die einzelnen Landwirte, sondern die aktuelle Agrarpolitik und das Festhalten der Agrarlobby an überholten Strukturen, was unsere Feldvögel an existenzielle Grenzen bringt“, heißt es darin.

Ornithologen, so die Mitteilung, sprächen sich für deutlich weniger Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln aus und befürworteten die Förderung des Ökolandbaus sowie strukturreichen Landschaften mit Hecken, Feldwegen, Brachen und mehr Dauergrünland.

Die Naturschützer fordern Feuchtwiesen-Schutzprogramme auf großen zusammenhängenden Wiesenflächen und Strukturbereicherungen, wie etwa das Belassen von Altgrassteifen. Wiedervernässung und die Reduktion von Bioziden sowie vor allem die Anpassung von Mahdterminen an die Brutfolge sind weitere Schutzmaßahmen.

Leicht zu verwechseln ist das Braunkehlchen mit dem Schwarzkehlchen,dem es auch nicht viel besser geht, da auch dessen bevorzugter Lebensraum strukturreiches und gut besonntes Gelände mit flächendeckender nicht zu dichter Vegetation und höheren Sitzwarten ist. Der Vogel, der Süddeutschland rar ist und in Skandinavien sowie östlich der Elbe ganz fehlt, gilt als stark gefährdet und steht auf der "Roten Liste"



Eine Ausnahmeerscheinung und der Star der Familie ist aber sicher das Blaukehlchen. Namensgebend ist die auffallende Blaufärbung von Kehle und Vorderbrust, die das Männchen im Brutkleid zeigt. Einige wenige Exemplare sind mit viel Glück und Geduld im Venner Moor anzutreffen.Dort findet es, wie unser Fotograf Erhard Frost weiß, ein besonderes Nahrungsangebot. Sein Gesang ist vielleicht nicht so schön wie der seiner Vettern, aber dafür macht seine Optik enorm viel her.