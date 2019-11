Drogenfahnder nehmen 26-Jährigen in Bohmte fest CC-Editor öffnen

In einem Ermittlungsverfahren gegen einen 26-jährigen Mann aus Bohmte klickten nach mehrmonatigen Ermittlungen am vergangenen Dienstag die Handfesseln.Foto: Polizei Bramsche

Bohmte. In Bohmte ist ein 26-Jähriger wegen Drogenhandels festgenommen worden. In einem Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Bohmte klickten nach mehrmonatigen Ermittlungen am vergangenen Dienstag die Handfesseln.