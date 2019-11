Stemwede-Wehdem. Seit vielen Jahren sind „Thorbjørn Risager & The Black Tornado“ einer von Dänemarks führenden musikalischen Exportschlagern. Am Freitag, 8. November, kommt die band ins Life House nach Stemwede-Wehdem. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Ein wilder Mix aus Blues, Soul, Rock & R’n`B – die Groove-Maschine aus Kopenhagen stehen für Qualität und Stimmung auf höchstem Niveau. Ohne Frage: Diese einzigartige Band hat ihre mitreißende Mischung auf ein neues Niveau gehoben. Am 8. November um 20 Uhr stehen „Thorbjørn Risager & The Black Tornado“ auf Einladung des JFK Stemwede auf der Bühne des Life House in Stemwede-Wehdem.

Die Stilpalette dieses achtköpfigen Kleinorchesters reicht vom geschmeidigen Funk bis zum furiosen Boogie. Manches kommt gitarrenlastig und bluesig, anderes mit rauflustiger Attitüde daher. Die Truppe schlägt mitunter auch düstere, dramatische Töne an, um es am Ende dann doch wieder krachen zu lassen. Einige der Hauptfaktoren hinter dieser Erfolgsgeschichte sind Beständigkeit, Originalität und Freundschaft.

Ausdrucksstarke Stimme

Thorbjørn Risager steht im Mittelpunkt der Band und gehört außerdem zu den besten Bluessängern Dänemarks. Seine raue, ausdrucksstarke Stimme ist der Stoff, der den Motor der Band befeuert. Doch man braucht mehr als nur eine ausgezeichnete Stimme, um dauerhaft auf der Überholspur fahren zu können. Die Songs sind wie das Schmiermittel, die Rhythmusgruppe ist wie die immer verlässlichen Kolben, während die zwei Gitarren für die besondere elektronische Ausstattung sorgen. Für die Eleganz und den Komfort sorgen die Bläser, die das Gefährt schließlich erst „road-tauglich“ machen. Dabei orientieren sich die Bläsersätze nicht an gängigen Standardriffs. Ein weiteres Charakteristikum ist der dynamische Aufbau vieler Songs: von einem sparsam instrumentierten Intro mit nackter Stimme hin zu einer Wucht, die einen fast aus den Schuhen haut.

Kartenvorverkauf

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Telefon 05773 991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich. Karten kosten 23 Euro.