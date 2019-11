Künftig Mechatronik am Beruflichen Gymnasium Diepholz CC-Editor öffnen

Schülerinnen und Schüler des BBZ freuen sich mit Abteilungsleiter Patrick Pohl (Vierter von links) und Schulleiterin Birgitt Kathmann (Sechste von links) über den neuen Schwerpunkt Mechatronik in der Fachrichtung Technik. Foto: Petra Kuhn/BBZ

Diepholz. Das Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) in Diepholz wird mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 am Beruflichen Gymnasium einen neuen Schwerpunkt Mechatronik in der Fachrichtung Technik anbieten.