Kelten-Pop aus der Bretagne in Stemwede-Wehdem CC-Editor öffnen

Botschafterin des zeitgenössischen bretonischen Gesangs ist Gwennyn. Sie gastiert mit ihrer Band im Life House. Foto: Gwennyn

Stemwede-Wehdem. Die Sängerin Gwennyn zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen des zeitgenössischen bretonischen Gesangs und hat mehrfach Preise bei Wettbewerben für Liedermacher in ganz Europa gewonnen. Am Sonntag, 3. November, gastiert sie mit ihrer Band im Life House in Stemwede-Wehdem. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.