Minden. Die Kriegsenkel – das sind die zwischen 1955 und 1980 in Deuschland Geborenen, die heute etwa zwischen 40 und 65 Jahre alt sind und sich plötzlich, vielleicht ausgelöst durch eine persönliche Krise oder durch sie schon lange beschäftigende Themen, mit einer spannenden Frage auseinandersetzen müssen: Inwieweit haben die Kriegstraumata meiner Großeltern und vielleicht meiner Eltern noch immer einen Einfluss auf mein Leben?

Das ist nur eine der Fragen, die der Hamburger Autor und Coach Sven Rohde (geboren 1961) als Mitglied des Vereins „Kriegsenkel“ in einem Vortrag beleuchten will, der am Mittwoch, 27. 11. ab 19.30 Uhr in Minden im Victoria-Hotel stattfinden wird. Denn was die Kriegsenkel angeht, hat sich Minden in jüngster Zeit zu einer Art „Hot Spot“ für das Thema entwickelt. Das ist im Wesentlichen der Initiative des dortigen Hospizkreises zu verdanken, der gemeinsam mit dem bundesweit aktiven Kriegsenkel-Verein ein Projekt hierzu aufgestellt hat. Neben Vorträgen gehört dazu auch eine Reihe an Seminaren, von denen zwei neue im Februar in Minden angeboten werden.



Neues Bewusstsein für vererbte Traumata

Es waren unter anderem die Bücher der Autorin Sabine Bode, die vielen Menschen erst richtig bewusst gemacht hatten, dass der Weltkrieg auch bei ihnen noch weiterwirkt, auch wenn sie sich alters- und generationenmäßig als zu weit entfernt dafür wähnten. So wurde der Kriegsenkel-Verein 2010 als Anlaufstelle für Betroffene und am Thema Interessierte gegründet. Sein Anliegen ist es, Austausch zu schaffen und Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene anzustoßen.

Dass sich der vor 26 Jahren gegründete Hospizkreis Minden des Themas angenommen hatte, sei aus den dort gemachten Erfahrungen mit sterbenden Menschen geschehen, heißt es auf der Website des Kreises. Weil am Ende des Lebens eben die persönliche Rückschau große Bedeutung bekomme, stünde der Zweite Weltkrieg als Thema derzeit oft mit im Raum in Sterbeprozessen. Denn aktuell sei es eben die Generation der Kriegskinder, die sich zu verabschieden begänne. Begleitet von ihren Kindern, also: den Kriegsenkeln. So habe die Frage gelautet: „Was kann beiden helfen, diese Wegstrecke zusammen zu gehen?“ Trotz allem war der Hospizkreis selbst überrascht, wie erfolgreich die Veranstaltungsreihe sich entwickelt und wie gut besucht sowohl die Seminare als auch die Vorträge gewesen sind. Auch der am 27. 11. geplante Vortrag ist bereits gut gefragt, Interessierte sollten sich also beeilen.



Verein sucht noch weitere Kooperationspartner

Übrigens sucht der Kriegsenkelverein weiterhin Kooperationspartner auch in der Region Osnabrück für gemeinsame Veranstaltungen (Infos über www.kriegsenkel.de). Das Victoria-Hotel in Minden befindet sich mitten in der Innenstadt. Infos unter Telefon 0571 64567321 oder per E-Mail an die Adresse doermann@hospizkreis-minden.de.