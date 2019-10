Bohmte. Der Aufschrei war groß, eine neue Lösung ist derzeit noch nicht in Sicht: Die Frage der Schülerbeförderung von Bohmte nach Osnabrück wird nach Auskunft des Landkreises Osnabrück am Montag, 4. 11., vermutlich noch einmal auf der Tagesordnung stehen, wenn der Kreistag ab 15 Uhr zu seiner neuen Sitzung zusammenkommt (in der übrigens auch die neue Landrätin Anne Kebschull in ihr Amt eingeführt werden wird).

