Wir, Gott und die Welt - mit diesen Themen setzt sich Olaf Seidel aus Bohmte auseinander. Foto: Seidel

Bohmte. Der Kulturring Bohmte lädt ein in den Bohmter Kotten an der Schulallee zu einer Lesung mit anschließender Diskussion. Thema der Veranstaltung am Sonntag, 27. Oktober: „Wir, Gott und die Welt." Beginn ist um 18.30 Uhr.