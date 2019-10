Lemförde. Musik ist eine Sprache, die alle verstehen. Kein Wunder also, dass Jung und Alt in die katholische Kirche „Zu den heiligen Engeln“ gekommen waren. Beim ausverkauften Konzert des Stemweder Chores „Echolot“ genossen die Zuhörer einen feierlichen musikalischen Reigen. Im, als Bühne dienenden, Altarraum dominierten wechselweise Sängerinnen und Sänger als auch der Chor.

Der Chor besteht seit nunmehr 25 Jahren und ist derzeit mit seinen Jubiläumskonzerten „25 Years - All in“ auf Tour. Mit „Hold on just a little while longer“ singend, hielten die rund 30 Choristen Einzug in das Gotteshaus und starteten so einen unterhaltsamen Konzertabend. Es folgte ein großartiges „Amazing Grace“ mit den Solistinnen Ines Fieseler und Antje Holtkamp, das schon gleich zu Beginn dem Auditorium wohlige Schauer über den Rücken jagten.

Musikalisches Können

Sowieso begeisterte der Chor mit abwechslungsreicher Musik. Bei der Auswahl der Stücke hatten die Sängerinnen und Sänger unglaubliche Vielfalt bewiesen, sangen auch mal auf Deutsch, meistens aber auf Englisch. Musikalisches Können und tongewaltige Stimmen sind seit jeher das Aushängeschild von „Echolot“ mit der engagierten Chorleiterin Sarah Seeger am Piano und ihrem lebendigen Dirigat.

Von Anfang an zeigten sich die Gäste von der Musik, der Ausstrahlung der Künstler und der mitreißenden Atmosphäre in den Bann gezogen. Songs wie „Shut up and dance“, „Imagine“, „Circle of life“ oder „You´ll never walk alone“ und viele mehr bescherten den Zuhörern wunderbare Momente und den Choristen tosenden Applaus.

Charmant und mit einigen Informationen führte Karsten Jacob durch das Programm. Instrumental begleitet wurden die Choristen von Kai-Uwe Lange (Schlagzeug und Percussions), Jörg Günther (Bass)und Sebastian Hofmann (Gitarre).

Zu Gehör brachten die Choristen auch den Song „Neue Brücken“. Das Lied mit dem vor einem Vierteljahrhundert alles begann. Im März 1994 in einem Jugendgottesdienst gesungen von singfreudigen Teilnehmern und Mitarbeitern des Jugendcafés, eine Woche später im Gottesdienst. Die Musik gefiel und die Entscheidung, einen Chor zu gründen war getroffen. Zwei Jahre lang traten die Sängerinnen und Sänger namenlos als „Haldemer Jugendchor“ auf. Und weil der Chor so herrliche akustische Signale an die Zuhörer sandte, entschied man sich für den Namen „Echolot“.

In diesem Sinne bringt Echolot die akustischen Signale nach wie vor mit seinem klanglichen Gesamtvolumen grandios rüber. Und was sie auch können ist, den Nerv der Zuhörer mit geistlichen als auch weltlichen Musikstücken zu treffen. Der donnernde Schlussapplaus verlangte natürlich einige Zugaben. Diesem Wunsch kam Echolot gerne nach