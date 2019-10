Bohmte. Wer erinnert sich noch an die Reformationswoche 2017? An das volle Zelt und die vielen Veranstaltungen bei nicht immer idealen Witterungsbedingungen? Es gilt: Veranstalter und Gäste aus dem ganzen Wittlager Land waren dabei und befassten sich mit der Reformation und dem Glauben. Das soll nun wiederholt werden. Eine Nummer kleiner.

Von Mittwoch, 30. Oktober, bis Sonntag, 3. November, findet die Bohmter Reformationswoche 2019 statt. Vielfältige Veranstaltungen gehören dazu – vom Kirchenkreisempfang bis zum Lutherschmaus und zum Kirchenkabarett.

Am Mittwoch, 30. Oktober, beginnt um 19 Uhr der Kirchenkreisempfang mit Programm und Musik. Im Anschluss gibt es einen Imbiss und Getränke.

Mitbring-Buffet und Grill

Am Donnerstag, 31.Oktober, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche statt, der vom Posaunenchor begleitet wird. Im Anschluss daran gibt es einen „Lutherschmaus“, der als Mitbring-Buffet gestaltet wird. Hier kann sich jeder mit einer Kleinigkeit beteiligen. Ab Mittag wird zudem für alle gegrillt. Ab 15 Uhr öffnet die „Cafeteria“ im Gemeindehaus und bietet selbstgebachene Kuchen und Torten sowie Kaffee an. Die Hunteburger Jugendband „Goodness“ wird den Nachmittag musikalisch begleiten.

Hermanns & Putzler

Um 19 Uhr gibt es im Saal der St.-Thomas-Gemeinde Kirchenkabarett. Zu Gast sind „Hermanns & Putzler“ mit ihrem Programm. Karten hierfür können auch an der Abendkasse für 18 Euro erworben werden. Wichtig zu wissen: Das wird kein Auftritt ist jeder andere, denn jedes Programm wird individuell für die Veranstaltung geschrieben, für die die beiden gebucht sind.

Am Freitag, 1. November, findet um 19 Uhr das Konzert der A-Cappella-Band „Die Draufsänger“ statt. Auch dafür sind an der Abendkasse noch für 18 Euro Karten erhältlich.

Gospelkonzert

Am Samstag, 2. November, gibt es um 15 Uhr einen Jugendgottesdienst. Um 19 Uhr fällt dann der Startschuss für ein ganz Gospelkonzert mit den „New Cira Voices“ aus Wuppertal, die den Abend gemeinsam mit dem Workshop-Chor aus St. Thomas unter der Leitung von Tine Hamburger gestalten. Der Eintritt ist frei.

Das Finale der Reformationswoche bietet am Sonntag, 3. November, um 10 Uhr ein Gospel-Gottesdienst mit den New-City-Voices. Im Anschluss daran wird gegrillt.

Quilt-Expertinnen

Darüber hinaus können Besucher an allen Tagen der Reformationswoche in den Räumlichkeiten der St.-Thomas-Gemeinde die „Wanderausstellung Lippetal“ bewundern.In traditioneller Art der Quilt-Herstellung mit künstlerischem Geschick haben 33 Frauen aus Lippetal und dem Großraum Münster Kunstwerke geschaffen. Die Ausstellung des kfd-Bibelprojekts „Frauen, Macht, Bibel“ umfasst 33 Quilts in der Größe 60 x 80 Zentimeter mit begleitenden Texten und Erläuterungen zu ausgewählten Bibeltexten aus dem alten und neuen Testament. Außergewöhnlich ist zudem, dass auf jedem Bild die Silhouette der jeweiligen Quilt-Herstellerin erkennbar ist.



St.-Thomas-Wandbehang

Und auch die St.-Thomas-Gemeinde stellt ein Handarbeitsprojekt vor. Nach Zeichnungen von Uwe Kettner aus Bohmte entsteht derzeit ein großer Wandbehang mit 27 Motiven rund um die Bohmter Kirchengeschichte und der Entstehung der eigenen Kirche. Dieser Wandbehang wird in Patchworktechnik mit Applikationen gefertigt. Die Mitte stellt dabei die Bohmter Ortsansicht mit den Kirchtürmen, dem Glockenturm auf dem Friedhof und dem Bohmter Bahnhof dar. Rundherum reihen sich Bilder der Bohmter Geschichte.

Eine Handvoll Frauen der St.-Thomas-Gemeinde ist seit Anfang des Jahres mit dem Nähen der Motive beschäftigt und möchte nun die ersten Ergebnisse präsentieren. Bereits ab dem kommenden Wochenende werden daher die bereits fertiggestellten Bilder im Forum des St.-Thomas-Gemeindehauses gezeigt und sind zudem während der Feierlichkeiten zur Bohmter Reformationswoche zu bewundern.

Brot für die Welt

Die St.-Thomas-Gemeinde Bohmte möchte die Reformationswoche weiter dazu nutzen, auf das Projekt „Bildung, eine Chance für die Müllkinder“ von Brot für die Welt aufmerksam zu machen. Dazu gibt es Informationen und kleine Vorträge und für alle die Möglichkeit zu spenden.