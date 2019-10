Kilkenny-Band: das Duo Dennis Fehlauer (links) und Jascha Kemper (rechts). Foto: Band

Lembruch. Am kommenden Sonntag, 27. Oktober 2019, findet wieder der Bücherflohmarkt im Dümmer-Museum statt. Für die bevorstehende Herbst- und Winterzeit bieten private Anbieter und das Museum in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Romane, Sach- und Kinderbücher an.