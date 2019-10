Wer hat den Unfall am Samstagabend in Leckermühle gesehen? CC-Editor öffnen

Symbolfoto: David Ebener

Leckermühle. Im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich am späten Samstagabend auf der Bremer Straße (B 51) in Bohmter-Leckermühle ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizei in Bohmte Zeugen.