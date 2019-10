Levern. Geschafft. Die Singgemeinschaft Frohsinn Levern hat das Bezirkssängerfest der Bezirksgruppe Lübbecke-Hille, das in der Wehdemer Begegnungsstätte stattfand, als Ausrichter erfolgreich absolviert. Nun wurde in gemütlicher Runde noch einmal auf die 45-jährige Geschichte des Chores zurückgeblickt.

"Musik kennt keine Grenzen...", so lautet das Motto der Singgemeinschaft Frohsinn Levern und danach agieren die Gründungsmitglieder Dora Jobusch, Helga Brune , Waltraut Krohn, Adelheid Tiemann, Inge Schwengel und Eheleute Wilma und Helmut Schmidt noch heute. Manche sind mittlerweile passive Mitglieder, doch sind sie als Gäste immer noch gerne in der Chorrunde dabei.

Rückschau gehalten

Im Zusammenhang mit der 45-Jahr-Feier und dem Bezirkssängerfest überreichte Frank Rabe, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Levern, dem Vorstand der Singgemeinschaft einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Dora Jobusch ließ in einem Vortrag die vergangenen Jahre Revue passieren und erwähnte ganz besonders die Bohmter Sangeskollegen und Kolleginnen, die seit inzwischen sieben Jahren zur Singgemeinschaft gehören.

Blick in die Zukunft

Ein herzliches Dankeschön ging an Horst Riesenbeck, der dem Chor Frohsinn ein Klavier schenkte und dabei betonte, dass er sich bei den Leveranern sehr wohlfühle. Bei guten Essen und Getränken, ließ es sich die Singgemeinschaft im Gasthaus Jobusch gutgehen. Witzeleien, dass der Chor weitere 45 Jahre bestehen würde, regten zum Schmunzeln an. So weit in die Zukunft zu planen, ist eben schwierig...

Einigkeit herrscht unter den Chormitgliedern, dass sie sich bei bei allen Zuhörern in und um Stemwede, die sie auch in diesem Jahr auf ihren Festen besucht haben, bedanken.