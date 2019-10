Die Kraniche sind passend zur Maisernte wieder in die Region zurückgekehrt. Foto: Martin Nobbe

Hunteburg/Hüde. Wenn die Landwirte die Ernte einfahren, dann ist auch mit der Rückkehr der Kraniche zu rechnen. Die Zugvögel wissen ganz genau, wann es hierzulande was zu futtern gibt. Auf dem Weg in die Winterquartiere machen die Segelflieger Rast rund um den Dümmer-See und legen so Fettreserven für den Weiterflug an.