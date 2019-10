Bald wieder Irish Folk in St.Thomas in Bohmte CC-Editor öffnen

Das Programm „Stormy Seas Ahead“ präsentiert die Kilkenny Band in Bohmte. Foto: Osnapix/Titgemeyer

Bohmte. Die Kilkenny Band geht mit ihrem Programm „Stormy Seas Ahead" auf Tour. Am 22. Dezember stellt die Gruppe die Songs in der St.-Thomas-Kirche in Bohmte vor. Der Kartenvorverkauf beginnt.