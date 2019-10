Brockum. Latika ist ein weiblicher Vorname und bedeutet seiner phönizischen Herkunft nach "göttliche Sehnsucht". Und so wundert es nicht, dass die Stute Latika besondere Tugenden verkörpert.

Als Marina Feddrich aus Brockum sich für diesen Namen für ihre Stute entschied, sei dies aber eher ein spontaner Einfall gewesen, sagt die Brockumerin rückblickend. 16 Jahre ist das her, in denen sich gezeigt hat, dass sie den passenden Namen gewählt hat: "Latika ist ganz klar im Kopf, also sehr gelehrig, und dabei vollkommen ausgeglichen und überhaupt nicht hibbelig oder ängstlich. Ich habe mit ihr bereits mehrere erfolgreiche Turniere vom Reitverein bestritten und auch auf Schützenfesten an Umzügen teilgenommen."

Seit einigen Jahren steht die 19-jährige Stute als Einstellpferd auf dem Pferdehof Rohlfes in Heithöfen, wo die Pferdeliebhaberin und Reiterin aus Brockum sie mehrmals in der Woche besucht. Dann wird nach einem Leckerli auch ein Ausritt in die freie Natur rund um Heithöfen gemacht. Latika sei eigentlich eine Liebe auf den zweiten Blick gewesen, erinnert sich Marina Feddrich. Ursprünglich sollte es ein Wallach für den Reitsport sein, doch dann entdeckte die Reiterin bei einem Dammer Pferdehändler Latika aus Güstrow und die gutmütige Stute sagte ihr nach einem Probeausritt sofort zu. Latika trägt das Mecklenburger Brandzeichen, worauf ihre Besitzerin ganz stolz ist.

Auch liebt es Latika, draußen in der Natur zu sein und so ist die Freude unübersehbar, wenn es auf die große Wiese geht. Dann ist kein Halten mehr. Marina Feddrich, eine große Pferdeliebhaberin von klein auf, versteht die Sprache ihrer Latika, ihren Freiheitsdrang, und erfüllt ihr gerne diesen Wunsch. Zweibeiner und Vierbeiner sind hier ein Herz und eine Seele.