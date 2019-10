Lemförde. Die Diepholzer Moorniederung hat sich zum Dreh- und Angelpunkte der Kranichrast in Deutschland entwickelt. Die Tiere kommen aus Schweden, Finnland und Nordvorpommern und machen Halt auf ihrem langen Weg Richtung Spanien. Am Sonntag, 27. Oktober, ist Gelegenheit diesem Naturschauspiel beizuwohnen.

Zwischen Mitte Oktober und Mitte November fressen sich über 100.000 Kraniche auf den abgeernteten Maisfeldern neue Energie für ihren Weiterflug an. Die in Skandinavien als "Vögel des Glücks" bezeichneten Tiere übernachten dann in den Flachwasserbereichen vernässter Hochmoore, unter anderem. im Rehdener Geestmoor und im Neustädter Moor.



Der Naturschutzring Dümmer führt in Kooperation mit dem Naturreiseveranstalter Bright Side Tours eine vogelkundliche Tour zu den Übernachtungsplätzen durch, bei der sich das Naturspektakel aus nächster Nähe erleben lässt. Nach einem Vortrag über die Kraniche und die Diepholzer Moorniederung werden die Teilnehmer mit dem Bus zu den Beobachtungspunkten gefahren, an denen sich die Kraniche zum Fressen aufhalten. Zur Dämmerung werden die Vögel dann bei ihrem Einflug zu ihren Schlafplätzen im Rehdener Geestmoor beobachtet.

Fernglas mitbringen!

Die Tour findet am Sonntag, 27.Oktober, statt. Die Einstiegsstellen sind um 13.15 Uhr am Bahnhof in Lemförde und um 13.30 Uhr an der Naturschutzstation Dümmer (Am Ochsenmoor 52, 49448 Hüde). Die Kosten für die geführte Bustour betragen 19 Euro pro Person, darin sind der Informationsvortrag, die Busfahrt und in begrenztem Umfang die Bereitstellung von Spektiven und Ferngläsern enthalten. Die Fahrt mit einem Bus gewährt nur sehr kurze Laufstrecken. Es empfiehlt sich, ein Fernglas, einen Fotoapparat und warme Kleidung mitzunehmen. Interessierte sollten sich bei Bright Side Tours telefonisch unter 05447/997073 oder per E-Mail an info@vogelsee.de anmelden, sowie weitere Informationen zu der Veranstaltung erfragen. Weitere Informationen zu den Kranichen in der Diepholzer Moorniederung finden sich unter www.bund-dhm.de und www.naturpark-duemmer.de.