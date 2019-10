Stemshorn. Am Samstag, 19. Oktober dreht sich von 10 bis 18 Uhr auf dem Schäferhof am Dümmer alles um den Apfel. Apfelbaumbesitzer können ihre Früchte bestimmen und zu Saft pressen lassen, eine große Sortenschau zeigt etwa 100 verschiedene Apfelsorten, und auch für Kinder soll Einiges geboten sein. Spezialitäten von der Moorschnucke und dem bunten Bentheimer Schwein sowie hausgebackener Apfelkuchen stehen auf der Liste der angebotenen Verpflegung.

Der Naturpark Dümmer möchte die alten Schätze der Apfelkultur zeigen und lebeding halten und lädt deswegen am Samstag zum mittlerweile vierten Apfeltag auf den Schäferhof am Dümmer ein, wie der Verein in seiner Pressemitteilung schreibt. Im umgebauten Stall des Schäfers Michael Seel wird an dem Tag eine vielfältige Sortenausstellung präsentiert. Darüber hinaus gibt es Informationen über die Bedeutung der Streuobstwiesen, über einen erfolgreichen Anbau, außerdem eine fachkundige Beratung über Obstbaumkrankheiten, Pflanzenschutz, Pflanzenernährung und Baumschnitt.

Die Pomologen Dr. Dankwart Seipp und Ariane Müller werden bei mitgebrachten Äpfeln die Sorte herausfinden. Für diese Sortenbestimmung werden jeweils fünf Früchte einer jeden Sorte benötigt. Die erfolgreiche Sortenbestimmung kostet einen kleinen Obolus von 3 Euro. Neu in diesem Jahr wird ein Verkauf von Obstbäumen durch eine darauf spezialisierte Baumschule aus Westerkappeln sein. Weiterhin werde sich die Hofgemeinschaft Lichtblick Wahlde aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrer Produktpalette aus den Werkstätten und Hofladen präsentieren. Für Kinder sollen verschiedene Mitmachaktionen bereitstehen, wie die Verantwortlichen in ihrer Pressemitteilung weiter schreiben.

In den Vorjahren hatten sich die ersten drei stattfindenden Apfeltage einer wachsenden Beliebtheit erfreut. „An apple a day keeps the doctor away“, besagt ein englisches Sprichwort. Und tatsächlich wird der Frucht ein hoher Nährwert zugesprochen, enthält der Apfel doch über 30 Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium und Eisen. Besonders Äpfel von heimischen Streuobstwiesen - womöglich noch ein Apfel der über 4000 alten Apfelsorten, die noch vor 100 Jahren angebaut wurden - sind wichtige Vitaminlieferanten und gut für eine ausgewogene Ernährung. Der Anbau der Frucht sei selbst in kleinen Gärten nicht schwierig, heißt es vom Schäferhof weiter.