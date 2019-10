Der Infokasten am Rathaus wird über das Dorfentwicklungsprogramm gefördert. Im Bild (von links): Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann, Dieter Ellerbrecht, Angelika Westermeye, Klaus-Dieter Reinecke (alle Heimat- und Wandervereins) und Elisa Holtkamp, bei der Gemeinde Bohmte mit zuständig für Tourismus, Märkte und Veranstaltungen. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Das Dorfentwicklungprogramm hat es möglich gemacht. Der Heimat- und Wanderverein Bohmte ließ einen Infokasten am Bohmter Rathaus installieren. Zudem gibt es an der Rudolf-Meinhardt-Hütte des Vereins in Arenshorst neue Bänke.