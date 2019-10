Rehden. Der Faszination der Pilze ist der Naturführer und Pilzsachverständige der deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) Thomas Henschen schon lange erlegen. Diese möchte er interessierten Pilzfreunden auf seinen Exkursionen näherbringen. Bereits zur dritten Pilz-Radtour in diesem Jahr, diesmal rund um das Rehdener Geestmoor, lädt er daher zum Sonntag, 20. Oktober 2019, um 10 Uhr ein.

Auf der dreistündigen Tour mit dem eigenen Rad geht es für interessierte Teilnehmer gemeinsam mit dem passionierten Pilzkenner zu den typischen Wuchsorten und Biotopen der Pilze rund um das Moor. Treffpunkt ist der Parkplatz am Aussichtsturm im Rehdener Geestmoor.



Menschen profitieren

Pilze besiedeln seit mehr als 400 Millionen Jahren die Landmasse unseres Planeten und steuern für die Pflanzen lebensnotwendige Stoffkreisläufe als Mykorrhiza-Partner oder Stoffwandler, sogenannte Saprobionten. Für die Tierwelt sind Pilze nicht nur eine wichtige Nahrungsquelle, sondern teils essentiell für deren Verdauungssysteme. Auch wir Menschen profitieren von ihnen – ohne Pilze kein Brot, kein Bier, kein Wein.

Pilzfunde untersuchen

Der Pilzcoach Thomas Henschen möchte auf seiner Führung die Schönheit und Vielfältigkeit der Pilze vorstellen und gibt fachkundige Informationen zu den Themen: Speisepilze, Giftpilze, Pilze in der chinesischen Medizin, Anbau von Pilzen, Lebensformen der Pilze und Bedeutung der Pilze für die Ökologie. Gemeinsam mit dem eigenen Rad werden die typischen Wuchsorte und Biotope der Pilze erkundet. An verschiedenen Stationen wird angehalten, und mögliche Pilzfunde untersucht und besprochen.

Aussichtsturm in Hemsloh

Ausgerüstet mit passender Kleidung und einem eigenen, fahrtüchtigen Rad startet die Radtour am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr am Parkplatz am Aussichtsturm im Rehdener Geestmoor, Moordamm 10 in Hemsloh und endet dort etwa gegen 13 Uhr. Die etwa 15 Kilometer lange Fahrt führt auch über Stock und Stein, der Untergrund kann auch rutschig sein, trotzdem sollte ein normales Trekking-Rad oder Mountainbike ausreichen. Im Vordergrund stehen Freude an der Natur, Spaß in geselliger Runde und neue Erkenntnisse in Bewegung.

Der Kostenbeitrag für das gut dreistündige Erlebnis liegt bei 8 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Radtour wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung, unternommen. Informationen gibt es bei Thomas Henschen unter 0151 65234472.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.