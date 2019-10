Damme. Auf Initiative von Wolfgang Friemerding, entwickelte eine Schülergruppe in 2009 des Gymnasiums Damme in dem Seminarfachkursus „Spurensuche“ den Ausbau zur heutigen Ausstellung im Erzbergwerk Porta Damme. .2012 übernahm die Tourist-Information Erholungsgebiet Dammer Berge die Ausstellung und baute diese weiter aus.Nunmehr konnte die Tourist-Information den 10.000 Besucher begrüßen.

Seit Eröffnung der Ausstellung wurden der Tourist-Information immer wieder alte Gegenstände wie Helme, Grubenlampen und alte Fotos von ehemaligen Bergmännern oder von Familienmitgliedern für die Ausstellung gespendet, um die Geschichte, neben der Ausstellung im Stadtmuseum in Damme, zu erhalten. 2013 erhielten die beiden Gästeführer - „Kumpel“ Bernard Meyer und Heinrich Meyer - Original Knappen-Uniformen, für Film- und Diavorträge wurde ein großer Bildschirm angeschafft, für den Tunnel (Mannschaftsgang) eine Audioanlage.

Der 10.000 Besucher, Dieter Hartmann aus Vechta, erhielt vom 1. Vorsitzenden Bürgermeister Ansgar Brockmann, Neuenkirchen-Vörden, einen „Räuber-Präsentkorb“ und einen Blumenstrauß. Auch die 9.999 Besucherin Hanna Zurborg und der 10.001 Besucher Wilhelm Vonacker wurden mit einer Flasche „Räuber-Trunk“ und „Räuber-Braut“ überrascht. Einen großen Dank richtete Brockmann an die Firma Schockemöhle Logistic´s, an den Geschäftsführer Thomas Heese-Forth, die seit 2012 das Gelände und die Räumlichkeiten kostenlos der TI zur Verfügung stellt. Einen weiteren Dank richtete Brockmann auch an die beiden „Kumpels“ für ihren unermüdlichen Einsatz mit einem kleinen Präsent.

Noch eine Führung

Die letzte öffentliche Führung im Erzbergwerk findet in diesem Jahr am 27. Oktober um 10 Uhr mit einem anschließenden Mittagstisch (Erbseneintopf) für 12,50 Euro pro Person statt. Eine Anmeldung ist unter der Telefon 05491 996667 erforderlich. Die Ausstellung wird Ende Oktober 2019 geschlossen und beginnt wieder Anfang April 2020.