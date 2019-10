Stemwede ist am 20. Oktober ist kreativ CC-Editor öffnen

Zum Kunsthandwerkermarkt sind Interessierte am Sonntag, 20. Oktober, nach Stemwede-Wehdem eingeladen. Foto: Osnapix/Titgemeyer

Stemwede-Wehdem. „STiK - Stemwede ist kreativ“ - ist ein Kunsthandwerkermarkt, der am Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte und im Life House in Stemwede-Wehdem stattfindet.