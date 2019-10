Ein Farbenrausch in den Stemweder Bergen CC-Editor öffnen

Herbstliches Idyll in Brockum. Foto: Inge Uetrecht

Brockum. Herbst im Naturpark Dümmer, eine faszinierende Zeit des Wandels. Besonders eindrucksvoll stellt sich der Herbst in den Stemweder Bergen dar. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Inge Uetrecht führt am Sonntag, 20. Oktober, durch diese Pracht und zeigt vom Pilz über Früchte bis zu den Blättern alles, was der Wald zu dieser Jahreszeit zu bieten hat