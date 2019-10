Stemwede-Wehdem. Die Band „Hundred Seventy Split" spielt am Sonntag, 13. Oktober, im Life House in Stemwede-Wehdem. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

2019 wird das legendäre Woodstock-Festival 50 Jahre alt. Und einer der Hauptprotagonisten neben Jimi Hendrix, „Santana“ oder „The Who“ - war Leo Lyons mit „Ten Years After“. Nach etlichen erfolgreichen Tourneen in den vergangenen Jahren ist Leo Lyons mit „Hundred Seventy Split“ im Woodstock-Jahr wieder in Stemwede. Neben der Woodstock-Hymne „I'm Going Home“ werden sie das komplette Woodstock-Programm von „Ten Years After“ und viele eigene Songs spielen.

Fixstern am Bluesrock-Himmel

„Hundred Seventy Split“ ist ein aufregendes und energiegeladenes Blues/Rock Powertrio, das der Öffentlichkeit die geballten Talente von Joe Gooch (Gitarre/Gesang) und Leo Lyons am Bass präsentiert. Ursprünglich als Nebenprojekt gestartet, ist das Powertrio mittlerweile ein Fixstern am Bluesrock-Himmel.

Die beiden Musiker trennten sich von „Ten Years After“, um sich zusammen mit Drummer Damon Sawyer (Paul Rogers, Bill Wyman and the Rhythm Kings) in Zukunft voll auf ihre 2010 gegründete Band „Hundred Seventy Split“ zu konzentrieren, um gute Rockmusik zu spielen, die über die Ten Years After-Schublade hinaus geht - und das gelingt ihnen zweifelslos.

Über die Fertigkeiten eines Leo Lyons braucht man nicht lange sinnieren und auch Joe Gooch, ehemaliger genialer Frontmann von „Ten Years After“, spielt sowohl als Gitarrist wie auch als Sänger in der obersten Liga. Durch eine gehörige Portion Melodie und gekonnten, facettenreichen Gitarrensolos überzeugen die altbekannten Musiker weiterhin ihr Publikum und liefern eine Live-Show, die unvergesslich bleibt.

Kartenverkauf

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich. Der Eintritt kostet 23 Euro.