Bohmte. Marek Schulhof aus Belm hat als jüngster Flugschüler der Wittlager Ultraleichtflugschule die Pilotenausbildung auf dem Flugplatz Bohmte begonnen.

Während bisweilen das Freizeitgefüge des 16-jährigen Oberschülers aus Belm meist aus der Bedienung von Computern und Spielkonsolen im heimischen Jugendzimmer bestand, änderte ein Geschenk seiner Eltern zur katholischen Firmung die Interessenlage deutlich.

Einen Gutschein für einen Schnupperflug im Ultraleichtflugzeug bei den Wittlager Luftsportlern galt es einzulösen. Marek durfte zum ersten Mal auf dem Sitz des Piloten platznehmen und das Ultraleichtflugzeug vom Typ Ikarus C-42 in Begleitung von Fluglehrer Sven Jütersonke in Eigenregie steuern. 30 Minuten dauerte der Flug von Bohmte bis Osnabrück über das heimische Belm, den Kronensee und zurück nach Bohmte.

Kein Zurück mehr

Beeindruckt von diesem Erlebnis gab es nun kein Zurück mehr. Nach Zustimmung seiner Eltern, welche nun auch den „Flugplatzzubringer“ per Kraftfahrzeug bewerkstelligen müssen, sowie dem Besuch beim Luftfahrtmediziner zur Bestätigung der fliegerischen Tauglichkeit, war der Weg frei. Mit 16 Jahren hat der Zehntklässler zudem auch das vorgeschriebene Mindestalter für den Beginn der Ausbildung erreicht. Grünes Licht von allen Seiten: Die Lizenz zum Ultraleichtflugpiloten kann erworben werden.

Mittlerweile ist Marek mittendrin in der Ausbildung. Starts und Landungen, welche der begeisterte Flugschüler als schwierigen, aber auch spannenden Teil des Fluges beschreibt, gilt es zu üben und zu festigen. Auch das sich immer wiederholende Abfliegen der standardmäßigen Platzrunde, eine festgelegte Route in einer bestimmten Höhe um die Landebahn des Bohmter Flugplatzes steht auf dem Ausbildungsplan. „Marek macht nach kurzer Zeit schon sehr gute Fortschritte“, so sein Lehrer.

Das Sprechfunkzeugnis

Neben der praktischen Schulung im Cockpit sind im kommenden Winterhalbjahr die Unterrichtseinheiten im vereinseigenen „Klassenzimmer“ abzuarbeiten, um für die Theorieprüfung gewappnet zu sein. Sieben Fächer rund um das Thema Luftfahrt sind hier zu pauken. Ebenso ist der Erwerb des Sprechfunkzeugnisses ein fester Programmpunkt.

Das nächste Ziel ist nun aber erst einmal der von jedem angehenden Piloten herbeigesehnte erste Alleinflug. Bei Marek wird es wohl bis dahin nicht mehr so lange dauern, lässt Jütersonke durchblicken.

Auf die Frage, ob nun Spielkonsole oder der Steuerknüppel die bessere Entscheidung sind, hat Marek nur eine Antwort: „Selbstverständlich der Steuerknüppel!“ und schließt weiter schmunzelnd mit der Erkenntnis ab: „Ich darf noch nicht selber mit dem Auto zum Flugplatz fahren, aber bereits das Flugzeug fliegen“.

Mehr Informationen zum Flugsport und zum Luftsportverein finden Sie auch unter www.lsv-Wittlage.de.