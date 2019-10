Bohmte. Zum Kirchenkabarett lädt die St.-Thomas-Gemeinde Bohmte am Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in das evangelische Gemeindehaus ein. Das Kabarettduo "Hermanns & Putzler" bietet dort ein individuelles, charmantes und provokantes Programm.

Kein Auftritt dieses Duos ist wie der andere, da jedes Programm für die jeweilige Veranstaltung geschrieben wird. "Man kann also in Bohmte gespannt sein auf diesen Kabarett-Abend", so die Veranstalter.

Die Künstlerinnen sind zumindest in Köln schon lange durch die alternative Karnevalssitzung "Fatal Banal" bekannt. Seit 2008 treten sie außerdem als das Kabarett-Duo Hermanns & Putzler auf. Frech, provokant, mit Charme und Witz, aber auch Einfühlungsvermögen finden und präsentieren die Beiden in jedem Thema auch den Funken Humor, den die Menschen zum Lachen brauchen.

Susanne Hermanns ist Diplompädagogin und Theaterpädagogin. Seit den 1980er Jahren ist sie bereits in verschiedenen Theaterensembles unterwegs. Seit 1996 steht sie bei Fatal Banal auf der Bühne und schreibt auch Texte. Sie war 20 Jahre lang bei der evangelischen Kirche im Rheinland als Jugendreferentin tätig und kennt sich daher gut in kirchlichen Themen aus.

Sabine Putzler ist Magister der Medienwissenschaften, Theater- und Tanzpädagogin, Schauspielerin und Kabarettistin. Neben verschiedenen Theaterengagements ist sie seit 2004 bei Fatal Banal als Schauspielerin, Textautorin und Choreografin tätig. Dort traf sie mit Susanne Hermanns zusammen.

Kartenvorverkauf

Die Karten für den Abend kosten sofort im Vorverkauf für 15 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 18 Euro.

Vorverkaufsstellen sind Toto-Lotto Dörfler, La Tabatiere, Landgasthaus Gieseke-Asshorn in Bohmte sowie Wegmann-Bücher in Bad Essen. Außerdem das Pfarrbüro St. Thomas, Bohmte.