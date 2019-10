Diepholz. Die Kranichsaison hat begonnen im Naturpark Dümmer. Seit Mitte September finden sich in Deutschland wieder unzählige rastende Kraniche aus Skandinavien und Osteuropa ein. Auch in der Diepholzer Moorniederung sind die ersten Kraniche eingetroffen. Mehrere Führungen werden angeboten.

In der Moorniederung befinden sich derzeit etwa 4.300 Kraniche. Alle Führungen sind teilnehmerbegrenzt und Anmeldungen somit erforderlich. Darüber hinaus empfehlenswert sindgeeignetes und festes Schuhwerk, wetterfeste und vor allem warme Kleidung und ein Fernglas, so der Naturpark Dümmer.

Zu einer Auto-Exkursion zu den Futterplätzen der Kraniche in der Diepholzer Moorniederung mit anschließender Beobachtung ihres abendlichen Einflugs ins Moor lädt der Kranichführer Paul Wolfgramm am Donnerstag, 10. Oktober ein. Durch kurze Fußwege zu den Beobachtungspunkten wird auch älteren oder weniger "geländegängigen" Kranichfreunden die Teilnahme an der Führung ermöglicht.

In Fahrgemeinschaften

Los geht die Exkursion in Fahrgemeinschaften um 16.30 Uhr beim Lokschuppen in Ströhen, Bahnhofstraße 29 in Wagenfeld-Ströhen. Der Kostenbeitrag liegt bei 7 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Anmeldungen sind direkt bei Paul Wolfgramm unter Telefon 05444 770 erforderlich.

Vom Zauber der Kraniche in der Diepholzer Moorniederung weiß Antje Ismer am Samstag, 12. Oktober zu erzählen. In einem bebilderten Vortrag berichtet sie mehr über das Leben der Kraniche. Daran anschließend findet eine geführte Tour im eigenen Pkw zu den Futter- und Schlafplätzen der Kraniche statt. Treffpunkt der rund vierstündigen Führung ist um 15 Uhr beim Landhotel Baumanns Hof, Kuppendorfer Straße 2 in Kirchdorf. Hier besteht auch die Möglichkeit, während des Vortrages Kaffee und Kuchen zu bekommen. Die Kosten für den Vortrag und die Führung belaufen sich auf 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Der Kosten für Kaffee oder Tee und Kuchen liegen bei 8 Euro für Erwachsene, bei Kindern wird nach Verzehr abgerechnet. Dieser Beitrag muss direkt bei Baumann‘s Hof entrichtet werden. Anmeldungen bis zum 12. Oktober sind bei Antje Ismer unter Telefon 0175 2057730 erforderlich.

Faszinierende Welt

Auf einer erlebnisreichen Führung am Samstag, 12. Oktober mit (ent-)spannenden Momenten im Rehdener Geestmoor mit dem Natur- und Kranichführer Frank Mestars kommen Kranichfans voll auf ihre Kosten. Die Teilnehmer entdecken die faszinierende Welt des Kranichs und warum der Naturraum Diepholzer Moorniederung so attraktiv und bedeutend für die Kranichrast in Europa geworden ist. Start ist um 16.30 Uhr. Treffpunkt für die zweieinhalbstündige Exkursion zum Sonnenuntergang und Abendeinflug der Kraniche von Natur- und Kranichführer Frank Mestars ist der Parkplatz vor dem Beobachtungsturm (Moordamm 10, 49453 Hemsloh). Mit sieben Euro im Gepäck, geeignetem Schuhwerk, passender Kleidung und einem Fernglas geht es in eines der größten Moore in der Diepholzer Moorniederung. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0163-7531625 (Anruf ab 18 Uhr) bis zum 12. Oktober erforderlich.

Der ausgebildete Naturführer Erpo Ismer wird am Sonntag, 13. Oktober in einem bebilderten Vortrag über das Leben der Kraniche berichten. Hierbei wird er besonders auf die verschiedenen Kranicharten auf der Welt eingehen. Nach dem Vortrag mit Kaffee und Kuchen geht es auf eine Fahrt zu den Futter- und Schlafplätzen der Kraniche in einem der Moore in der Diepholzer Moorniederung. Treffpunkt der rund vierstündigen Führung ist um 15 Uhr beim Tierpark Ströhen, Tierparkstraße 46 in Wagenfeld-Ströhen.

Anzeige Anzeige

Kaffee und Kuchen

Hier besteht auch die Möglichkeit, während des Vortrages Kaffee und Kuchen zu bekommen. Die Kosten für den Vortrag und die Führung belaufen sich auf 10 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Der Kosten für Kaffee oder Tee und Kuchen liegen bei 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Dieser Beitrag muss direkt beim Tierpark entrichtet werden. Anmeldungen bis zum 13. Oktober sind bei Erpo Ismer unter 0170/5851152 erforderlich.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter Protected link. Auf der Internetseite der DümmerWeserLand-Touristik kann ein Kranichflyer mit allen Angeboten rund um den Kranich heruntergeladen oder bestellt werden.