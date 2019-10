Sie leiten den Workshop (von links): Schlagzeuger Gunner Hoppe, Chorleiterin Tine Hamburger und Pianist Joachim Dierks. Foto: Hamburger/Sister T.

Bohmte. Ein neuer Gospel-Workshop in der St.-Thomas-Gemeinde Bohmte steht an. Dieser wird am Samstag, 26. 10. und Sonntag, 27. 10. Workshop stattfinden und mit einem am Samstag, 2. 11. geplanten Konzert zu Ende gehen. Tine Hamburger wird den Workshop mit Unterstützung von Gunner Hoppe am Schlagzeug und Joachim Dierks am Klavier leiten.