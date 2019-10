Unterstützung für die Singgemeinschaft Frohsinn gab es von Teresa, Merle und Julia. Foto: Heidrun Mühlke

Stemwede. "Und die Chöre singen für dich“, singt der Popstar Mark Forster so treffend. Am Sonntagnachmittag haben beim Bezirkssängerfest in der Wehdemer Begegnungsstätte gleich fünf Chöre für das Publikum gesungen und gezeigt, was Musik bewirken kann.