Arenshorst. Musikfreunde haben schon gewartet. Am Sonntag, 6. Oktober 2019, beginnt die Serie 2019/20 der Arenshorster Konzerte mit dem dem Auftritt des Duos das Clemens Löschmann (Tenor) und Maximilian Mangold (Gitarre).Titel: "Sehnsucht – Süden". Veranstalter ist der Kulturring Bohmte.

Hartwig Ventker vom Bohmter Kulturring erklärt, dass es zum Ende des Sommers und zum Herbstbeginn, wenn die Tage kürzer und dunkler werden, kaum ein passenderes Motto für das Auftaktkonzert in Arenshorst als "Sehnsucht – Süden" geben könnte. Er sagt: "Das bringt gewissermaßen eine sehnsuchtsvolle Erinnerung an vergangene Urlaubsfreuden." Erklingen werden am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Arenshorster St.-Johannis-Kirche auch Werke Fernando Sor, Mauro Giuliani und Manuel de Falla.

Sehnsucht Süden

Der Mittelmeerraum besitzt eine magische Anziehungskraft. Leidenschaftliche Musik verbindet sich mit Spielfreude und Melancholie, sinnlicher Belcanto mit Virtuosität, Folklore mit klassischer Virtuosität. Clemens Löschmann (Tenor) und Maximilian Mangold (Gitarre) präsentieren ein Programm mit spanischen und italienischen Liedern.

Gefragte Solisten

Der Tenor Clemens Löschmann ist ein international gefragter Solist. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit bilden die Evangelisten- und Tenorpartien in den Oratorien und Kantaten Johann Sebastian Bachs. Zu seinem Repertoire zählen neben den Tenorpartien der Mozart-Opern auch große lyrische Rollen in Werken des 20. Jahrhunderts. Löschmann unterrichtet Gesang und Stimmbildung in Bremen. Er hatte langjährig einen Lehrauftrag an der dortigen Hochschule für Künste inne.

Maximilian Mangold gilt als einer der im Augenblick künstlerisch interessantesten deutschen Gitarristen. Er ist Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe. Mangolds 22 CD-Einspielungen werden in der Fachpresse überschwänglich gelobt.

Bekannt im Wittlager Land

Die beiden Musiker treten inzwischen seit beinahe zehn Jahren auch als Duo auf. Sie beeindruckten das Publikum auch bereits im Bad Essener Schafstall.

Der Eintritt beim Arenshorster Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.