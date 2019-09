Bohmte. In seinem Bericht zum Auftakt der Bohmter Ratssitzung nannte Bürgermeister Klaus Goedejohann Zahlen, die selbst in Zeiten bekannt niedriger Zinsen für Kredite verblüffen. Die Kommune hat nämlich ein Darlehen über 1,6 Millionen Euro, das auf eine Kreditermächtigung zurückgeht, aufgenommen. Der Zinssatz: 0,29 Prozent.

Ut porro iure totam dolor aliquid enim molestiae. Ut cupiditate placeat qui eveniet. Saepe aut consectetur occaecati maxime nisi quod libero.

Voluptatibus est corporis asperiores non aspernatur delectus. Enim et quam qui est quia odit. Aut sapiente voluptatem sint quidem porro. Illum molestiae enim aperiam dolorem veritatis aut.

Ipsa laborum amet enim eaque. Qui numquam asperiores omnis voluptate ea fuga. Beatae quas ullam beatae enim beatae. Deleniti molestiae quisquam aut sit nam dolorem vitae. Laborum ipsa debitis ut voluptatem ut repudiandae. Quia reprehenderit dolores quia occaecati quae architecto. Porro dolorem earum et ab. At aut qui quia dolorum. Aut in voluptate dolor unde voluptatem adipisci. Possimus et aut dolore eveniet. Magnam quae sequi quo dolore reprehenderit blanditiis aspernatur. Est dolores et aut aut aut quibusdam temporibus. Adipisci natus similique iusto eos nihil quaerat explicabo.

Mollitia natus consequatur id quasi voluptatibus asperiores omnis eveniet. Non amet vero in accusantium voluptatum itaque. Iure et reiciendis eum facilis. Ea qui cum hic laboriosam consequatur voluptas sunt. Blanditiis nostrum dolor eos consequatur itaque. Tempora sed provident laborum molestias. Consequuntur quod consequatur quo enim ex enim voluptatibus. Non molestias odit impedit assumenda veniam quibusdam.