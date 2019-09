Hunteburg . Zweimal stimmten die Mitglieder des Bohmter Gemeinderates in der Sitzung in der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule zum Thema Hundesteuer ab. Das Ergebnis: Eine Erhöhung gibt es für gefährliche Hunde – von 615 auf 660 Euro jährlich. In der Statistik von Februar 2019 taucht allerdings bei 1118 gemeldeten Hunden kein gefährlicher auf.

