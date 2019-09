Herringhausen. Vorlesen ist das A und O. Das empfand am Mittwochmorgen im Forum der Grundschule Herringhausen ein breit gefächertes Publikum, das an der Premiere des 1. Vorlesewettbewerbs der vier Grundschulen in Bohmte - Erich-Kästner- und Christopherus Schule Bohmte, Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg, Grundschule Herringhausen – teilnahm. Siegerin wurde Lena Polinski aus der Klasse 3a der Erich-Kästner-Schule Bohmte

Doch von Anfang an. Die Idee für diesen größeren Wettbewerb hatte Thekla Schäfer, Schulleiterin der Grundschule Herringhausen. „Weil wir im Moment das Projekt „Lesen“ an unserer Schule haben. Und wir von der Landesschulbehörde in punkto Fokusevaluation anderthalb Jahre begleitet wurden“, erläutert Schäfer.

Qualität verbessern

Zur Erklärung: Fokusevaluationen dienen dem Ziel, auf der Grundlage des Niedersächsischen Schulgesetzes Kenntnisse über die Qualität der Arbeit in den einzelnen Schulen sowie über die Qualität des Schulsystems zu ermitteln, um Maßnahmen der Qualitätsverbesserung zu ermöglichen. Über ihre Idee sei der Schulträger (Gemeinde Bohmte) sehr erfreut gewesen. „Er hat mir den Tipp gegeben, Michael Prior, Geschäftsführer der Bohnenkamp Stiftung Osnabrück, anzusprechen“, erklärt die Schulleiterin weiter, die sich mit ihren Schulleiter-Kolleginnen – Nicole Lehnen, Claudia Erpenbeck, Annegret Menke - freute, dass die Stiftung eine Spende zu diesem Wettbewerb der vier Grundschulen beisteuerte. „Das erste Gespräch fand vor gut anderthalb Jahren statt“, geht Thekla Schäfer auf die lange Vorlaufzeit ein. Ihr Traum wäre: „Dass wir einen großen Wettbewerb mit Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln machen. Aber ich denke, dass wir dafür noch etwas Zeit brauchen“, sagt sie lächelnd.





„Wir sind sehr froh, dass wir so eine großartige Jury zusammenbekommen haben“, meinte Thekla Schäfer in ihrer Begrüßung. Namentlich hieß sie Uwe Schönrock, Dezernent der Landesschulbehörde Osnabrück, Tanja Strotmann, die in Kürze Bohmtes neue Bürgermeisterin wird, Schulleiterin Sylva Schlie, Gymnasium Bad Essen, Schulleiterin Andrea Beyer, Oberschule Bohmte, und Michael Prior, Geschäftsführer der Bohnenkamp Stiftung Osnabrück, willkommen. Ebenfalls galt ihr Gruß ihren Schulleiterkolleginnen, den Schulsozialarbeiterinnen sowie einigen Eltern. Dabei nahm Michael Prior die Gelegenheit wahr, die Bohnenkamp Stiftung näher vorzustellen. „Wir sind in erster Linie eine Bildungsstiftung und machen ganz viele Projekte für Kinder und Jugendliche im Kindergarten- und Schulbereich. Wir arbeiten aber auch mit der Universität zusammen… Also Bildung ist unser Geschäft und dafür geben wir Geld aus“, verdeutlichte Prior, dass man den Wettbewerb gerne unterstützt habe. Und dann kamen die Leserinnen zum Zuge.

Deutliche Aussprache

Vorausgegangen waren dem Vorlesewettbewerb ein Klassen- und Jahrgangsentscheid sowie der Schulentscheid. Als erstes gab Hanna Treseler aus der Klasse 3 der Christopherus Schule Bohmte eine Kostprobe aus den „Mutgeschichten für 3 Minuten“ von Christa Zeuch. Ihr folgte Lena Polinski, die ganz cool aus „Sophie wehrt sich“ von Petra Mönter/Eva Spanjardt vorlas. Sharlyne Asenheimer aus der Klasse 4 der Grundschule Herringhausen las eine Sequenz der Geschichte „Wer ich bin und was mein größter Wunsch war“ aus dem Buch „Hier kommt Zola!“ von Isabel Abedi. Marie Grafe, Klasse 3b der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg hatte die Geschichte „Endlich da“ aus dem „Ponyhof Liliengrün“ von Kelly McKain gewählt. Als Fremdtext musste das Quartett „Das Monster vom blauen Planeten“ von Cornelia Funke lesen. Dabei achtete die Jury darauf, dass die Texte flüssig, mit deutlicher Aussprache und einer guten Betonung vorgetragen wurden.

Buchpreise überreicht

„Ich bin begeistert, wie gelesen wurde; alle vier haben es super gemacht“, betonte Jurymitglied Tanja Strotmann nach der Auswertung. Sie gab zu: „Wir hatten jetzt die schwere Aufgabe, wer Platz eins, zwei ist und wir haben zwei dritte Plätze vergeben.“ Nach der Siegerin Lena folgte auf Platz zwei Marie Grafe. Den dritten Platz belegten gemeinsam Hanna Treseler und Sharlyne Asenheimer. Alle vier bekamen von ihrer jeweiligen Schulleiterin einen Buchpreis überreicht.