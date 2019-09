Hunteburg. Da staunte Hans Willmann aus Hunteburg nicht schlecht, als ihm vor einigen Wochen ein Brief ins Haus flatterte. Inhalt: „Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bei unserem 36. Wettbewerb Selbstausbauer des Jahres 2019 in die engere Auswahl gekommen. Sie haben sich mit den Bildern ihres Fahrzeuges gegen die Konkurrenz durchgesetzt.“ Immerhin hatten sich 190 Teilnehmer beworben.

Der Wettbewerb war über „Reisemobil international“ und „Camping, Cars & Caravans“ vom Südsee-Camp-Team ins Leben gerufen worden und hatte Hans Willmann neugierig gemacht.

Rückblende: Über das Internet war Hans Willmann auf den Wettbewerb in Wietzendorf aufmerksam geworden, und so beteiligte sich der Hunteburger Oldtimer-Traktorenfreund mit Bildern seines „Bauwagens“, den er in seiner Freizeit zusammengebaut hatte. In nur 6 Monaten erschuf Hans Willmann einen Campingwagen, der das Herz eines jeden Campingfreundes höher schlagen lässt.

Bis auf das Fahrgestell ist bei dem Fahrzeug alles made by Hans Willmann. Eigenbau pur. Von der Solaranlage auf dem Dach, der Inneneinrichtung wie Küche, Dusche mit WC bis hin zum Schlafzimmer stammt alles von Hans Willmann. Auf Maß gebaut.

Am 20. September machte sich dann Hans Willmann mit seinem Gespann von 12 Metern auf den Weg zum Südsee-Camp in der Lüneburger Heide. Am Tag der Endausscheidung, dem 22. September, herrschte auf dem Gelände Volksfeststimmung. Campingfreunde aus ganz Deutschland waren vor Ort und fieberten der Preisübergabe entgegen.

Willmanns Campingfahrzeug stand dort schnell im Mittelpunkt und wurde von einer Fachjury unter die Lupe genommen. Nach der Besichtigung wurde das WTL-Gefährt zum „Selbstausbauer des Jahres 2019“ gekürt.

Seinen Titel wird Hans Willmann am kommenden Samstag ab 18 Uhr mit seinen Hunteburger Treckerfreunden gebührend feiern.