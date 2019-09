Stemwede/Minden. Sie bezeichnet sich als zertifizierte Linkshänderberaterin und weiß daher, welche Probleme Linkshänder im Alltag haben: Suppen löffeln, Sachen ausschneiden oder Möhren schälen beispielsweise sind Tätigkeiten, die linkshändige Menschen anders ausführen als rechtshändige. Bevor die aus Minden stammende Frauke Rathsmann am Donnerstag, 26. September um 19.30 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem einen Vortrag zum Thema „Linkshändigkeit bei Kindern“ hält, hat unsere Redaktion ein Interview mit ihr durchgeführt zu der Frage: Was Linkshändern den Alltag leichter machen kann.

Frauke Rathsmann, Sie sind "zertifizierte Linkshänderberaterin". Wie wird man das eigentlich?



Ich bin zu dem Thema gekommen durch meinen inzwischen 25 Jahre alten Sohn, der Linkshänder ist, während ich Rechtshänder bin. Da stand natürlich die Frage im Raum: Was gibt es dazu zu wissen, wie können wir helfen? Dazu habe ich mir eine ganze Menge angelesen und durfte das dann auch schon an andere Eltern weitergeben, beispielsweise bei Schulveranstaltungen in Vorträgen und so. Das hat dazu geführt, dass ich mich weiter professionalisiert habe, indem ich eine Ausbildung absolviert habe bei Frau Dr. Johanna Barbara Sattler. Die hatte schon Mitte der 80er Jahre die erste Linkshänderberatungsstelle in Deutschland gegründet, und zwar in München.

Und wie lange sind Sie jetzt sozusagen als Profi unterwegs?

Ich bin das jetzt seit rund 12 Jahren. Aber das Thema beschäftigt mich schon seit 20 Jahren.



Aber es wird heute kein Kind mehr umerzogen, oder?

Es gibt eher Kinder, die sehr aufmerksam sind und die als Linkshänder in einer rechtshändigen Familie aufwachsen – und die dann alleine durch das Abgucken von Bewegungen oder Tätigkeiten die falschen Schlüsse ziehen. Diese Kinder schulen sich dann sozusagen selber auf die rechte Hand um, weil sie Teil des Ganzen sein möchten. Es gibt aber tatsächlich noch, gerade in der älteren Generation, hin und wieder die Bestrebungen Einfluss zu nehmen, damit Kinder den Sitft mit rechts führen. Und wenn das dann die Lieblingsomas oder Lieblingsopas sind, die viel Kontakt mit den Kindern haben, kann da auch mal was schiefgehen.

Anzeige Anzeige

Ich muss mich als der Sie interviewende Zeitungsreporter jetzt mal selbst outen: Ich bin selbst Linkshänder. Und was ich gehasst habe, war das Schreiben von Aufsätzen in der Schule. Immer schön mit dem Füllfederhalter, da ging dann immer die Hand drüber – und danach hat es ausgesehen als hätte ich ein fettes dunkelblaues Hämatom am Handrücken….



Da gibt es heute neue Strategien. Frau Sattler hat sich als Pionierin auf diesem Feld dazu beispielsweise mit Ergotherapeuten zusammengesetzt und überlegt, wie man dafür sorgen kann, dass das nicht geschieht. Dafür hat sie eine Schreibtischunterlage entwickelt, die ganz hilfreich sein kann, wenn das richtig angeleitet wird. Man legt das Blatt dann leicht schräg auf diese Unterlage und schreibt im Prinzip bergab, dann passiert sowas auch nicht. Weil die Hand unter der Schrift liegt und deswegen nichts verschmieren kann. Außerdem landet man nicht in dieser so genannten Hakenhaltung – ich weiß nicht, ob Sie das von sich auch kennen?



Ja, klar: Sie meinen, wenn man mehr so von oben schreibt? Die Hand macht quasi einen Bogen um den Stift herum…

Ja, genau. Das ist genauso unkomfortabel und schnell auch anstrengend. Deswegen ist das Schreiben mit der Hand unter der Schrift eben das, was man anstrebt.

Aber das müsste man wahrscheinlich von Grund auf neu lernen?

Das stimmt, die Empfehlung ist tatsächlich, das schon vor der Einschulung anzubahnen, damit das nicht auch noch am ersten Schultag auf die Kinder einstürmt. Mit den Kindern kann man vorher ein paar Schwungübungen machen – und dann klappt das in der Regel auch reibungslos.

Das zweite Problem ist das Suppenlöffeln. Das ist bei Hochzeiten und sozialen Anlässen manchmal ein bisschen schwierig – weil ich immer mit der falschen Hand die Suppe löffle und ständig an meinen Sitznachbarn stoße…

(lacht) Wer macht das dann falsch, das ist doch noch die Frage? Aber Sie haben Recht - wenn man das wieder auf die Schulsituation runterbricht, ist natürlich wichtig, dass auf der Seite des linkshändig schreibenden Kindes kein Rechtshänder sitzt. Denn die kommen sich dann genauso ins Gehege. Aber klar, das geht bis ins Erwachsenenalter weiter – und es ist ja wichtig, dass der Linkshänder weiter mit links löffelt.



Das wollen Sie also gar nicht verändern?

Nein, auf gar keinen Fall. Da kriegen Sie von mir Absolution, dass Sie so weitermachen dürfen (lacht).

Es gibt ja inzwischen eine ganze Menge Accessoires für Linkshänder – vom auf der anderen Seite gebundenen Notizbuch bis zum andersrum gedrehten Schlüsselanhänger. Da kann man sich zügeln oder loslassen. Welche davon sind denn wirklich wichtig?

Was Kinder auf jeden Fall brauchen, auch noch im Kindergartenalter, ist eine Linkshänderschere. Und in der Schule dann, so ab der zweiten Klasse, einen Linkshänder-Füller. Der ist nämlich anders geschliffen als der eines Rechtshänders.

Sowas gibt es? Das hätte mir zu meinen Zeiten die Schulzeit verschönern können…

(lacht) Naja, vielleicht würde Ihnen das auch heute noch helfen. Das Schreiben ist ja sonst mehr so ein Kratzen, die Spitze bohrt sich ins Papier und so, das ist im Grunde kein schönes Schreiberlebnis.

Absolut nicht.

Das ist schon auch schade, weil es einem das Schreiben mit der Hand verleiden kann. Es gibt übrigens auch Anspitzer für Linkshänder, die wären auch wichtig für den Grundbedarf. Wenn ein Linkshänder einen normalen Anspitzer nimmt und ihn mit rechts festhält, dreht er den Stift im Grunde immer in die falsche Richtung, nämlich mit der Hand vom Körper weg. Das ist auch die Bewegung, die unser Schultergelenk lieber mag – das mag es gar nicht, wenn wir zum Körper hindrehen, wie es richtig wäre bei einem Rechtshänderanspitzer. Deswegen haben die Linkshänderanspitzer ein anderes Innenleben. Da brechen dann auch nicht die Spitzen permanent ab.

Wie ist das bei erwachsenen Linkshändern? Bräuchten die noch weitere Hilfsmittel, die Kinder vielleicht nicht unbedingt gebrauchen?

Im Küchenbereich gibt es noch ein paar Gegenstände, die ganz praktisch sind. Einen Sparschäler zum Beispiel. Das verhält sich da ganz ähnlich wie beim Anspitzer. Wenn man nur ein Rechtshändermodell zur Verfügung hat, muss der Linkshänder vom Körper weg die Möhre schälen. Da gibt es auch anders geschliffene Modelle für Linkshänder. Oder ein Tomatenmesser, bei dem der Wellenschliff auf der linken Seite sitzt, das kann ganz hilfreich sein. Überhaupt sind Messer meistens eher rechts geschliffen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist übrigens, dass dann ein so genanntes Mühlenmesser eine gute Anschaffung sein kann. Die gibt es oft schon in Supermärkten und haben eine Klinge, die beidseitig geschliffen ist – aber das ist die Ausnahme. Das können dann alle Familienmitglieder benutzen.

War denn bei Ihnen und Ihrem Sohn der Leidensdruck irgendwann so groß, dass Sie sich so intensiv in dieses Thema hineingearbeitet haben - oder wie kam das?

Ach, bei uns gar nicht mal so sehr. Das hat sich irgendwie ein bisschen verselbstständigt. Aber wenn ich so meine Elternabende gemacht habe oder meine Vorträge, habe ich von anderen Eltern oft solche Erfahrungen gehört. Dass die Kinder eben nicht gerne schreiben wollten oder in der Küche helfen und dass dann oft im Raum stand: Ich bin ja blöd, ich kann das gar nicht. Und es ist für Außenstehende schwer vorstellbar, wie weit das gehen kann. Selbst beim Musizieren ist das immer wieder ein Thema.

Das stimmt. Wobei es viele Linkshänder weit gebracht haben: Paul Mc Cartney, Bob Dylan, Jimi Hendrix… Also gibt es zumindest Gitarren für Linkshänder.

Das fängt schon bei der Blockflöte an, da gibt es auch Modelle, in denen die linke Hand das Gewicht tragen kann und die schrägen Löcher verschließt. Eine Gitarre kann ganz locker und ganz leicht innerhalb weniger Minuten einfach umgespannt werden, da ändert man einfach die Lage der Saiten. Aufwändiger wird es bei Streichinstrumenten. Da gibt es echte Linkshändermodelle, bei denen ist dann auch das Innenleben des Korpusses ein anderes. Dafür gibt es aber auch Leasingfirmen, die einem solche Linkshänderinstrumente vermieten.

Ab wann kann ich denn bei einem Kind erkennen, wo die Reise hingeht? Ab wann ist die Handfrage sozusagen entschieden?

Das gibt es teilweise schon im Babyalter. Oder es zeigt sich erst mit drei oder vier Jahren. Ein großes Thema sind Kinder mit unklarer Händigkeit. Wenn die Kinder so zwei oder drei Jahre alt sind und oft die Hand wechseln, ist das noch recht normal, die experimentieren und probieren sich aus. Falls ein Jahr vor der Einschulung die Händigkeit noch unklar ist, sollte man eine Testung durchführen lassen. Denn schreibt der Mensch mit seiner nichtdominanten Hand, kommt es zu Schwierigkeiten bei der Speicherung von Lerninhalten, dem Abrufen von Lerninhalten und Konzentrationsmängeln. Es hat also weitreichende Konsequenzen.

Im Life House in Wehdem halten Sie ja nun einen Vortrag dazu. Also sind mit diesem Thema auch viel auf Achse?

Naja, das hängt schon auch daran, wie sehr ich mich da reinwerfe (lacht). Im Augenblick sind es so zwischen vier und manchmal auch zwölf Vorträgen im Jahr. Es werden mehr, wenn ich selbst die Initiative ergreife, aber manchmal lasse ich es auch einfach laufen und lasse die Anfragen auf mich zukommen.

Sie bieten aber nicht nur Vorträge an, sondern auch Einzelbegleitungen?

Genau, das ist auch so ein Standbein. Außerdem gebe ich gelegentlich Seminare für Erzieherinnen, das finde ich auch sehr wichtig, weil weder Lehrer noch Erzieher in Ausbildung oder Studium etwas zum Thema linkshändige Kinder erfahren, da ist es dann immer ganz dankbar, wenn es dazu dann Fortbildungen gibt. Die gehen meistens einen Tag lang.

Der Vortrag „Linkshändigkeit – Was bedeutet das für mein Kind“ findet am Donnerstag 26. September um 19.30 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem statt. Infos und Karten unter Telefon 05773 991401.