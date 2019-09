Ungeobachtet kann ein Topf auf dem heißen Herd für Gefahr sorgen. Archivfoto: Patrick Pleul/dpa

Bohmte. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten in der Nacht zu Dienstag zu einem kleinen Brand in einem Wohnhaus an der Bremer Straße (Nähe Haldemer Straße) ausrücken. Ein Bewohner hatte gegen 23.10 Uhr Öl in einem Topf erhitzt und in der Folge vergessen, den Herd wieder auszuschalten.