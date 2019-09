Stemwede-Wehdem. Die Singgemeinschaft Frohsinn Levern lädt jedermann ein, am Sonntag, 29.September 2019, ab 16 Uhr, zusammen mit den Sängern das Bezirkssängerfest und gleichzeitig den 45. Geburtstag des Chores zu feiern.

Die Veranstaltung findet in der Begegnungsstätte Wehdem, Am Schulzentrum, Stemwede-Wehdem statt. Gefeiert werden soll dort zusammen mit allen gesangsbegeisterten Menschen in und um Stemwede. Mit dabei sind der Männerchor Venne, die Chorgemeinschaft Rahden-Haldem, den MGV Sangeslust Tonnenheide und die Chorgemeinschaft Isenstedt-Frotheim. Die Gäste unterstützen den Ausrichter tatkräftig mit einem Repertoire aus Volksmusik und Moderne

In einer Pause des Bezirkssängerfestes ist für Kaffee, Kuchen, kalte Getränken und Bratwurst gesorgt.