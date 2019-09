Bohmte. Noch gilt: Aller guten Dinge sind drei – oder vier. Aber dabei muss es (und wird es) nicht bleiben. Die bisherigen Treffen haben den Ehemaligen der Näherei Hucke soviel Spaß gemacht, dass Ilse Aßmann sagt: "Wenn wir alle gesund bleiben, könnten wir uns in zwei Jahren wiedersehen."

Das Zählen der Treffen ist übrigens gar nicht so ganz einfach. Zwei gab es mittlerweile im Gasthaus Riemann, Bohmterheide. Aber zudem fand auch (2005) eine Zusammenkunft in der Bohmter Schützenhalle statt. Und die Näherinnen sind sich sicher: "Wir sind auch vorher schon einmal zusammengekommen. Nur wann?"

Runde wird kleiner

An die Näherei Hucke erinnern sich in Bohmte (und nicht nur dort) viele. Sei es, dass sie selbst dort tätig waren, oder jemanden kennen, der dort genäht hat. Die Runde, die sich anno 2019 auf Initiative von Ilse Aßmann, die sich um die Organisation gekümmert hat, eingefunden hat, ist kleiner als vor drei Jahren. Die, die dabei sind, stellen fest: "Wir werden alle nicht jünger." Bedauert wurde, dass die Frau, die für die Ausbildung der ersten Hucke-Lehrmädchen verantwortlich war, Luise Wallmeyer (geborene Klöker), fehlte – endgültig.

Standort Schützenstraße

Dass im Gasthaus Riemann in Erinnerungen geschwelgt wurde, ist wenig verwunderlich.Heute kaum vorstellbar ist, dass zunächst in Giesken Saal genäht wurde, bevor das Gebäude an der Schützenstraße entstand, wo sich heute der Magro-Markt befindet. Am 1. April 1966 begannen die ersten Lehrlinge am neuen Standort die Ausbildung. Zeitweise zählte die Näherei Hucke mehr als 100 Mitarbeiter. Die Bohmter Geschichte des Unternehmens reicht von 1966 bis zum 1. März 1983. Dann war Schluss.