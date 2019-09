Hüde/Hunteburg. Der Dümmersee bleibt die Nummer eins. Bei der neunten Auflage des größten deutschen Online-Seen-Votings gelang es dem Dümmer-See erneut, für das Bundesland Niedersachsen den ersten Platz als „Lieblingssee Nummer eins“ zu belegen.

