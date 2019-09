Bohmte. Das war knapp. Oder auch nicht. Es kommt auf den Standpunkt an. Am Freitag, 20. September, konnte der 50.000. Besucher der Freibadsaison 2019 im Bohmter Bad begrüßt werden. Jubiläumsbadegast ist Bettina Paul, die regelmäßig das Freibad besucht und somit den einen oder anderen Anteil am Gesamtergebnis hat.

Knapp deshalb, weil der Wechsel in das Hallenbad in der Regel direkt nach dem 15. September erfolgt. Wäre das auch 2019 so gewesen, wäre die magische Zahl knapp verfehlt worden. Durchaus noch etwas Luft wäre allerdings gewesen, weil die Freiluftsaison bis einschließlich Donnerstag, 26. September, verlängert wurde. Das Hallenbad öffnet dann am Freitag, 27. September, wieder. So oder so gilt aber, dass die Besucherzahlen mit denen des Supersommers 2018 konkurieren können. Und das, obwohl es immer wieder Tage gegeben hatte, an den es kein Schwimmbadwetter gab.

Sekt und 10er-Karte

Bettina Paul wurde nicht nur als der 50.000. Besucherin der Freibadsaison 2019 begrüßt werden. sonders auch mit zwei kleinen Präsenten überrascht. Dabei handelt es sich zum einen um Spezial-Edition Sekt (mit unikat-Etikett) und eine 10er-Karte für das Frei- und Hallenbad Bohmte.

Da die Jubilarin in unmittelbarer Nachbarschaft des Freibades wohnt, ist sie schon seit Kindesbeinen den Bohmter Bädern treu. Bettina Paul besucht regelmäßig das Freibad. Sie kam am frühen Nachmittag, etwa eine halbe Stunde nach Schichtwechsel im Kassenbereich. Eigentlich hatte Emma Hartmann somit schon Feierabend, aber die Begrüßung des 50.000. Badegastes wollte sie nicht verpassen – und blieb.

Die Freundin motivierte

So kann's gehen. Der Jubiläumsbadegast berichtet: "Gerade an diesem Tag hatte ich eigentlich keinen eigenen Antrieb zum Schwimmen zu gehen und wurde von meiner Freundin Petra motiviert, die als 50.001. Besucherin ins Bad kam." Nun dürfte mit einiger Sicherheit davon auszugehen sein, dass die beiden den Sekt gemeinsam trinken werden…