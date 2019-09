Bohmte. Moderne Kunst mit afrikanischen Wurzeln stellt Ruth Packruhn am Freitag und Samstag während des Bohmter Marktes aus.

Zum Bohmter Markt sind in diesem Jahr auf dem Hof Wellner unter dem Motto „Kunst im Kälberstall“ Bilder der aus Unganda stammenden Künstlerin Ruth Packruhn zu sehen. Die Malerin und Designerin Ruth Packruhn lebt seit 35 Jahren in Deutschland und lässt in ihrem Atelier Luyigart in Ostercappeln viel beachtete moderne Kunst mit afrikanischen Wurzeln entstehen.

Ihre Bilder sind am Freitag, 19. September, in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag, 20. September, von 15 Uhr bis 20 Uhr in Bohmte zu sehen. Die Künstlerin ist anwesend.

Weitere Ausstellungen sind am 29. September sowie am 6. und 13. Oktober geplant.