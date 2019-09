Volker Niemeyer vor seinem Hof in Herringhausen. Foto: Martin Nobbe

Herringhausen. In Herringhausen in der Gemeinde Bohmte an der Lingener Straße (B 218) steht ein grünes Kreuz. Als Mahnung und Zeichen stillen Protests heimischer Bauern. Überall in Deutschland finden sich grüne Kreuze vor Höfen und in Feldern. Warum?