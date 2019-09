Stemwede. Der Radio-Comedian René Steinberg ist mit seinem aktuellen Programm „Freuwillige vor – wer lacht macht den Mund auf“ am Samstag, 28. 9., zu Gast im Life House in Wehdem.

Bekannt ist René Steinberg vor allem durch erfolgreiche WDR-2-Radioformate wie die „von der Leyens“, „Schloss Koalitionsstein“ oder „Sarko de Funes“. Nun kommt er mit seinem Bühnen-Solo-Programm nach Stemwede. Und was er sich vor die Brust nimmt in diesem Programm, ist unsere moderne Zeit: unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt und – kurz gesagt – „alle bekloppt“. In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander.



Was also tun? Schimpfen? Schaukeln gehen? Oder doch besser den Aluhut aufsetzen gegen Verschwörungsstrahlen? René Steinberg meint: Wir müssen mehr Humor wagen!

Es braucht einen Wutdrucksenker

Gemäß Steinbergs Motto „Gemeinsinn statt gemein sein“ erlebt das Publikum, was Humor ist und wie man sich mit diesem gegen all die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. Guter, handgemachter, feiner bis krachender Humor. Um unsere Zeit zu verstehen. Um sich zu wehren. Und was zu ändern. René Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker.

Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen (oder modernen) Lebens. Gemeinsam rufen wir „make Humor great again“ – reflektiert, fröhlich und vor allem mit Herz.

Bekannt aus WDR-Sendungen

René Steinberg ist sehr vielen Menschen rein „stimmlich“ bestens bekannt. Denn er macht seit über 15 Jahren Satire, Glossen und Comedy im Radio – legendär sind bei WDR2 „die von der Leyens“, „Sarko de Funes“ oder der „Tatort mit Till, Herbert und Udo“. Bei WDR5 ist er seit vielen Jahren für die satirisch aufgespießten „Beklopptheiten der Woche“ zuständig, und er ist Gastgeber und Moderator in diversen Live-Shows der „Unterhaltung am Wochenende“. Tausende Besucher sahen ihn zudem bei den WDR-Bühnenshows „Lachen Live“, bei denen er mittlerweile in 4 Programmen in wechselnder Begleitung in ganz NRW unterwegs war.

Karten (18 Euro, 16 Euro ermäßigt) sind an der Abendkasse erhältlich. Infos und Karten gibt es auch beim Life House selbst unter Telefon 05773 991401. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.