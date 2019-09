Freude bei der Ökumenischen Jugend Hunteburg über den Erfolg und den damit verbundenen Preis. Foto: Cornelia Kolbe/Mediendienst der Evangelische Jugend Bramsche

Bramsche/Hannover. Gegen 13 andere Filme setze sich die Ökumenische Jugend Hunteburg in der Finalrunde des #wasmichbewegt Videowettbewerbs im Landesfunkhaus des NDR in Hannover durch. Veranstaltet wurde der Filmpreis von der Heinrich-Dammann-Stiftung aus Hildesheim in Kooperation mit dem Mediendienst aus Bramsche.