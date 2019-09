Bohmte. Wer zur Blutspende geht, tut doppelt Gutes. Zum einen hilft das gespendete Blut Kranken, zum anderen wird beim Spenden untersucht, ob der Spender fit ist. Die Bohmter DRK-Helfer begrüßten beim jüngsten Termin in der Oberschule Markus Schlie, der zum 100. Mal Blut spendete. Eine entsprechende Auszeichnung durfte dabei nicht fehlen

Treue Blutspender sind dabei ebenso wichtig für die Versorgung mit Spenderblut wie neue Spender. Mit dem Ergebnis waren die Organisatoten des Bohmter DRK in beiden Fällen durchaus zufrieden. Insgaesamt wurden 135 Spender gezählt, davon fünf Erstspender.

Besondere Spenden

Gleich vier besondere Ehrungen erfolgten. Zum 50. Mal spendete Bettina Thunhorst. Jeweils die 75. Sepnde absolvierten Kerstin Volsdorf und Kai Harmeyer, und bereits zum 100. Mal spendete Markus Schlie.

Übrigens: Bis zum nächsten Blutspendetermin sind es noch gut zwei Monate. Gespendet werden kann am Freitag, 29. November 2019, an gewohnter Stelle in der Oberschule Bohmte an der Schulstraße.