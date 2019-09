Bohmte. Nach "Mord in der Enzianhütte" hat die Bad Essenerin Christiana Claas ihren zweiten Regionalen Krimi fertiggestellt. Der Titel: "Mord auf dem Golfplatz".

Die Handlung spielt wieder in der heimischen Region, konkret auf dem Golfplatz Gut Arenshorst in der Gemeinde Bohmte. Was ist geschehen? Alfons Dinkelhuber, ein Finanzmakler aus Olching, wird auf Bahn 5 des Golfplatzes Gut Arenshorst im Wittlager Land tot aufgefunden. Sowohl in seiner Heimatstadt als auch im nahegelegenen München war Dinkelhuber ein gern gesehener Gast in der High Society. Auch im Altkreis Wittlage, mit zweitem Wohnsitz in Bad Essen, ist Alfons Dinkelhuber bekannt und gern gesehen. Auf dem Golfplatz lernt er Persönlichkeiten, die auch mit ihm Geschäfte machen.

War es Totschlag ?

Heiner Heumann, Oberkommissar aus Osnabrück, übernimmt mit seinem Team und mit Hilfe der ortskundigen Polizisten aus Bohmte und Bad Essen diesen zweiten Mordfall im Altkreis Wittlage, der sich sehr viel komplizierter gestaltet, als zunächst angenommen. Anscheinend sind in Dinkelhubers Name dubiose Geschäfte getätigt worden... War es Totschlag? Mord im Affekt?

Am Freitag,20. September, ab 19 Uhr wird der Krimi vorgestellt. Zur Vorstellung im Forsthaus Arenshorst gehören Sektempfang, Lesung und die musikalische Begleitung durch Matthias Hektor Ventker.

Für "Kinder in Not"

Statt Eintritt ist für die Veranstaltung eine Spende von 10 Euro erwünscht (gerne auch mehr) – für „Kinder in Not“. Diese Organisation kümmert sich im Osnabrücker Raum speziell für die notwendige Beschaffung von Schulmaterial (Bücher, elektronische Geräte) und übernimmt die Kosten, die vom Staat nicht abgedeckt und anderweitig nicht finanzierbar sind. Robert Seidler vom Verein „Kinder in Not“ wird die Organisation kurz vorstellen. Der Großteil des Erlöses aus dem Verkauf des Buches wird dann, wie bei "Mord in der Enzianhütte", für Kinder- und Jugendarbeit im Wittlager Land Verwendung finden.

Übrigens: Auch Bibi‘s Geschichte geht weiter. Das zweite Christiana-Claas- Kinderbuch „Bibi und Jogi“ erscheint gleichzeitig. Eine Reservierung für die Lesung im Forsthaus Gut Arenshorst ist unter Tel. 05471 955857 möglich.