Im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke gab es einen Polizeieinsatz mit Fahndung wegen Zechprellerei. Symbolfoto: Michael Gründel

Espelkamp. Am vergangenen Samstag wurde die Polizei im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke gegen 21.25 Uhr zu einem Restaurant in die Straße "Am Bahnhof" in Espelkamp gerufen. Hier hatte sich ein Gast geweigert seine Rechnung zu zahlen.