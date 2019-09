Brockum. Das waren Zeiten, als Automobile noch mit blankpolierten Chromteilen und Weißwandreifen zu begeistern wussten. Am Wochenende schien in Brockum eben diese Ära wieder aufgelebt zu sein. Rund 500 Schätzchen aus längst vergangenen Tagen gaben sich auf dem Marktplatz im Herzen Brockums ein Stelldichein.

Unter dem Motto „Bulli meets Classic“ hatte Jürgen Jülke, Chef von „Jülke Classic Garage“, dieses erste Brockumer Oldtimertreffen organisiert. Federführend beteiligt war seine Mitarbeiterin Claudia Reuter, bei der die Fäden zusammenliefen. Seit Wochen hatte sie die Werbetrommel gerührt. Mit Erfolg: Hunderte Besucher flanierten zwischen den Karossen, kamen ins Gespräch mit den Besitzern und tauschten Informationen aus.



Da standen sie, dicht an dicht: vom Mercedes aus den 50er Jahren, über Lancia etwas neueren Baujahres, protzigem Amischlitten, legendären Käfer oder Kabinenroller bis hin zu urlaubsfertigen Bullis aus den 70er Jahren. Die Schaulustigen bekamen viel zu sehen, warfen einen Blick ins Innere der Fahrzeuge und mit Vorliebe unter die Motorhaube.

Und dann war da dieser unauffällige VW-Bulli T3 Doka, Baujahr 1985, dezent lackiert in grün, eine beliebte Farbe in den 80er Jahren. Der serienmäßig mit 70 PS ausgestattete VW-Bus entlockte den Autofans immer wieder ein „Wow“, wenn sie einen Blick in den Motorraum warfen. Peter Linderkamp aus Verden hatte seinen unscheinbaren Bulli mit einem 310 PS und 4,2 Liter-Motor ausgestattet.

„Die Technik stammt aus einem Audi A8“, erklärte Linderkamp, verändert habe er auch das Fahrwerk die Bremsen schließlich laufe der Bus etwa 230 Stundenkilometer. Alle Achtung! Dennoch, sagt er, das sei es nicht, was den größten Fahrspaß bereite. „Wenn ich fahre und im Rückspiegel sehe, wie die rasanten Fahrer mit ihrem Porsche oder ähnlichem ankommen, dann gebe ich Gas und bin weg “, freut er sich mit einem spitzbübischen Lächeln.

Er besuche viele solcher Oldtimertreffen im Jahr, das besondere daran sei, dass hier Gemeinschaft gelebt würde. „Man kennt sich untereinander und freut sich immer, sich bei solchen Gelegenheiten wieder zu treffen“, sagt er. So sei es auch hier in Brockum.

„Die Oldtimerfahrer und ganz speziell die Bulli-Fahrer haben einen Virus in sich“, weiß Jürgen Jülke. Manche hätten einen Spleen mit ihren Fahrzeugen. Aber das sei es eben, was es ausmache, ein solches Fahrzeug zu fahren. Die Teilnehmer des Treffens hatten teilweise längere Anfahrten in Kauf genommen, um dabei zu sein.

Sowieso sind für Jülke die Oldtimer Herzensangelegenheiten. Mit viel Liebe zum Detail bereitet er in seiner Brockumer Werkstatt klassische Automobile wieder auf, baut sie um und repariert. „In der heutigen Konsum-und Wegwerfgesellschaft sehe ich mich als jemanden, der die Dinge erhält“, so der KFZ-Meister, über die Faszination, die von langlebigen Automobilen ausgeht.

Vorgefahren waren auch Uwe und Christine Meinen aus Stuhr. Sie waren mit einem Wohnmobil Karmann Gipsy, Baujahr 1983 gekommen. „Wir waren mit unserem Schätzchen gerade drei Wochen lang in Schweden“, erzählten die Beiden. Dabei hätten sie viele mitleidige Blicke geerntet, als sie mit ihrem geliebten Wohnmobil zwischen all den großen „Schiffen“ auf dem Campingplatz standen, schmunzelt das Ehepaar.

Am Wochenende waren alle möglichen Oldtimermodelle vertreten und das knapp 20-köpfige Helferteam um Claudia Reuter und Jürgen Jülke stand stets mit Rat und Tat zur Seite. Nebenher war für ein breit gefächertes Rahmenprogramm gesorgt. Händlermeile und Preisverleihung, Imbiss- und Getränkebuden, Eiswagen und vieles mehr. Am Samstagabend sagte die Band „Tall and the Tacks“ für Stimmung unter freiem Himmel.