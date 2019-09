Damme. Besonders im Herbst fallen dem aufmerksamen Spaziergänger die Pilze im Wald auf, denn dann ist die Zeit der Fruchtbildung. Damit wird die nächste Generation der faszinierenden Lebewesen gesichert. Gemeinsam mit dem Naturführer und Pilz-Coach Thomas Henschen geht es am Sonntag, 29. September, per Rad zu den Biotopen der Pilze in den Dammer Bergen.

Pilze gelten als die großen Recycler in Ökosystemen. Sie zersetzen abgestorbenes Material und stellen Bäumen und Pflanzen so immer wieder Nährstoffe, Mineralien und Wasser neu zur Verfügung. Im Gegenzug bekommen sie dafür Energie in Form von Zucker. Viele leben in Symbiose mit Pflanzen, aber auch Tieren, zu beiderseitigem Vorteil. Auch wir Menschen profitieren von ihnen – ohne Pilze kein Brot, kein Bier, kein Wein. Die Formen und Wuchsorte sind so vielfältig, auf Schritt und Tritt können andersartige, auch farbige Fruchtkörper entdeckt werden. Allerdings verbreiten sich Pilze das ganze Jahr über meist unbemerkt im Waldboden, auf den Wiesen, an Bäumen und im Totholz. Wenn die Bedingungen günstig sind, bilden die ca. 10.000 Großpilzarten in Mitteleuropa Fruchtkörper, erst dann sind sie mit bloßem Auge sichtbar.



Der Pilzsachverständige und Pilz-Coach der deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) und ausgebildete Naturführer Thomas Henschen möchte auf seiner Führung die Schönheit und Vielfältigkeit der Pilze vorstellen und gibt fachkundige Informationen zu Speisepilzen und Giftpilzen, aber auch zur Verwendung von Pilzen in der chinesischen Medizin, dem Anbau von Pilzen, zu ihren Lebensformen und ihrer Bedeutung für die Ökologie.

Unterwegs durch Wald und Wiese

Gemeinsam mit dem eigenen Rad werden die typischen Wuchsorte und Biotope der Pilze erkundet. Es geht dabei durch Wald- und Wiesenlandschaften. An verschiedenen Stationen wird angehalten, und mögliche Pilzfunde untersucht und besprochen. Ausgerüstet mit passender Kleidung und einem eigenen, fahrtüchtigen Rad startet die Radtour am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr am Hotel Kloster Damme, Benediktstraße 19 in Damme, und endet dort etwa gegen 13 Uhr. Die etwa 15 Kilometer lange Fahrt führt auch über Stock und Stein, der Untergrund kann auch rutschig sein, trotzdem sollte ein normales Trekking-Rad bzw. Mountainbike ausreichen. Im Vordergrund stehen die Freude an der Natur, der Spaß in geselliger Runde und neue Erkenntnisse in Bewegung.

Der Kostenbeitrag für das gut dreistündige Erlebnis liegt bei 8 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Radtour wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung, unternommen. Informationen gibt es bei Thomas Henschen telefonisch unter 0151/65234472.

Weitere Pilz-Radtouren werden am Sonntag, 13. Oktober, in den Stemweder Bergen und am darauffolgenden Sonntag, 20. Oktober, im Rehdener Geestmoor angeboten. Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.